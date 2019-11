Eltmann hat Stadtschokolade

Schöne Ansichtskarten aus Eltmann gibt es längst, jetzt gibt es auch süße Grüße. Bürgermeister Michael Ziegler nahm gern eine Anregung aus dem Weltladen auf und konnte jetzt mit dessen Leiterin Elisabeth Müller-Förtsch die neue Eltmanner Stadtschokolade präsentieren.

Die Schokolade ist eine Fair-Trade-Kooperation, denn Schüler im Kunst-Zweig der Wallburg-Realschule gestalteten verschiedene Motive, mit denen die Schokoladentafeln wahlweise beklebt werden. So gibt es aktuell ein adventliches Motiv.

Michael Ziegler zeigte sich beeindruckt, wie kreativ die Jugendlichen sowohl das Thema Fair Trade als auch Eltmann beziehungsweise die Wallburg als Wahrzeichen in ihre Motive einbezogen. Mit Feuereifer seien die Schüler ans Werk gegangen, berichtete Müller-Förtsch. Eine ganze Schulklasse war kurz vor Verkaufsstart im Weltladen und hat die Tafeln beklebt.

Ziegler will die adventlichen Schokoladentafeln in der Adventszeit verschenken; unter anderem werden sie sich in den Geschenken für die Eltmanner Senioren finden. Er hält die Stadtschokolade für ideal, wenn man jemandem ein kleines Dankeschön sagen möchte - und dabei noch etwas für eine gerechtere Welt tut.

Die Stadtschokolade gibt es in Vollmilch und Zartbitter im Edeka-Laden Gutbrod, in Gittis Naturkostladen, im Ritz, an der Realschule und im Weltladen. sw