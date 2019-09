Eltmann hat neue Kultur-Mitte

Mit der "Galerie an der Stadtmauer" wurde in Eltmann eine besondere Kulturstätte eröffnet. Besonders hervorgehoben sind Teile der Stadtmauer, die im Ausstellungsraum durch offene Bögen sichtbar ist. Ehrenamtlich betrieben, sollen die Erlöse aus dem Verkauf gemeinnützigen Zwecken gespendet werden, wie zum Beispiel der "Eltmanner Tafel".

Die Erwartungen von Regine und Gerold Jakob zur Eröffnung wurden mit über 100 Gästen weit übertroffen. Das Ehepaar, das in Reundorf bei Bamberg wohnt, hat in dem ehemaligen Ladenlokal in der Georg-Schäfer-Straße 9 das perfekte Ambiente für eine Galerie geschaffen. Die Räume, die ebenso wie das angrenzende Wohnhaus der jüngsten Tochter gehören, stellt diese für die Ausstellung der Kunstwerke ihrer Mutter Regine Jakob zur Verfügung, während Vater Gerold Jakob die Organisation übernimmt.

"Die Galerie soll den Menschen dienen und ein Zusammenkommen fördern", sagte Gerold Jakob, dem die Plattform für die Kunst als Begegnungsort für andere Kunstschaffende vorschwebt. Seit 40 Jahren hat sich Regine Jakob der Kunst verschrieben. Angefangen mit Kohlezeichnungen und Ölbildern, sind es heute hauptsächlich Aquarelle, die die Künstlerin malt. Daneben liegt ihr Schwerpunkt bei der digitalen Veränderung eigener Werke und dem Schreiben von Büchern, die so manche Familienbilder zum Inhalt haben. Hauptsächlich sind es besinnliche Texte, die eine Lebenshilfe sein sollen und Trost spenden, so Regine Jakob.

Die Segnung der Ausstellungsräume nahm Pfarrer Bernhard Öchsner vor. Er bezeichnete die Bilder als eine Nahrung für den Geist und die Seele.

Mit viel Herzblut

Bürgermeister Michael Ziegler zeigte sich stolz, von nun an eine Galerie in Eltmann zu haben. Das Stadtoberhaupt zollte seine Anerkennung dem Betreiber-ehepaar gegenüber, das mit Herzblut und Engagement hinter dem Projekt stehe.

Eine besondere Veranstaltung für alleinstehende Menschen kündigte Gerold Jakob für den Heiligabend an. Am 24. Dezember soll in der Galerie eine kleine, familiär gehaltene Feier der besonderen Art stattfinden. cl