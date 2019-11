Hammelburg vor 15 Stunden

Elternsprechtag an der Grundschule

Die Grundschule am Mönchsturm in Hammelburg bietet am Donnerstag, 28. November, einen Elternsprechtag der 4. Klassen an. Von 17 bis 19 Uhr stehen die Klassenlehrkräfte für Auskünfte zur Verfügung. sek