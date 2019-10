Elternseminar zum Thema Hausaufgaben

Die Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche des Caritasverbandes bietet am Mittwoch, 16., und Mittwoch, 23. Oktober, ein Elternseminar unter dem Motto "Immer diese Hausaufgaben...". Das Seminar, das jeweils von 19 bis 21 Uhr in der Beratungsstelle, Hartmannstraße 2a, stattfindet, geht unter anderem auf folgende Fragen ein: Wie motiviere ich mein Kind? Was kann ich tun, wenn es Probleme gibt? Wie kann ich Konzentration und Selbstständigkeit meines Kindes fördern? Der Kurs ist kostenfrei. Eine Anmeldung unter Tel.: 0971/ 724 692 00 oder per Mail unter erziehungsberatung@caritas-kissingen.de ist erforderlich. sek