ElternRATsch beim Mobilen Elterncafé

Mit anderen Vätern und Müttern über große und kleine Herausforderungen des Familienalltags sprechen und Fachleute um Rat fragen, das alles bietet das Angebot des "Netzwerks Frühe Kindheit" des Landkreis Bad Kissingen in Kooperation mit der Erziehungsberatung der Caritas Bad Kissingen. Der Titel des Gesprächs- und Informationscafés lautet "ElternRATsch". Fachkräfte unterstützen vor Ort durch Anregungen und stehen für Fragen zur Verfügung. Beim Kindergarten Zeitlofs besteht am Mittwoch, 11. April, ab 18.30 Uhr die Gelegenheit, sich Impulse zum Thema "Regeln Grenzen Freiheiten" einzuholen und sich auszutauschen. Anmeldung im Kindergarten ist unter Tel.: 09746/ 1077 erwünscht. Die Veranstaltung findet in der alten Schule in Rupboden statt. sek