Elternkurs zur Erziehungsförderung

Wie kann ich das Selbstvertrauen meines Kindes stärken? Wie erkläre ich meinem Kind klare Regeln? Wie kann ich mit schwierigen Erziehungssituationen umgehen? Antworten auf diese und viele weitere Fragen gibt es bei einem Kurs der Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle Forchheim. Das Angebot richtet sich an Eltern mit Kindern zwischen drei und zehn Jahren. Der sechs Abende umfassende Kurs startet am Dienstag 12. März, um 18.30 Uhr und findet in der Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle (Birkenfelderstraße 15) statt. Ansprechpartnerin für Anmeldungen ist Jessica Morrell (E-Mail: erziehungsberatung@caritas-forchheim.de). red