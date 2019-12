Elternkurs im Mehrgenerationenhaus

Eltern eines kleinen Kindes erleben Glück und Erschöpfung gleichermaßen. Sie möchten ihrem Kind von Anfang an alles mitgeben, was es zum Leben braucht. Der Elternkurs "Vertrauen - spielen - lernen" des Mehrgenerationenhauses für Eltern von Kindern in den ersten drei Lebensjahren vermittelt an vier Treffen ein Grundwissen über die Bedürfnisse und Fähigkeiten kleiner Kinder und er hilft, diese mit eigenen Bedürfnissen, Möglichkeiten und Grenzen unter einen Hut zu bringen. Mütter und Väter erfahren, worauf es ankommt und wie sie im Alltag ihr Kind unterstützen, fördern und ihm Halt geben können. Referentin Ulli Schmittknecht, Fachpädagogin für frühkindliche Entwicklung, beginnt den Kurs am Donnerstag, 16. Januar, von 9.30 bis 12 Uhr. Drei weitere Kurstage folgen jeweils donnerstags zur gleichen Zeit. Der Kurs ist kostenfrei und findet im Mehrgenerationenhaus statt. Anmeldungen sind bis Freitag, 10. Januar, im Mehrgenerationenhaus unter der Telefonnummer 0971/699 33 81 möglich. sek