Elternkurs: "Hilfe, mein Kind pubertiert!"

Für die meisten Mädchen und Jungen in der Pubertät gleicht das Leben einer Baustelle: Veränderungen im Körper, Durcheinander im Gehirn, Gefühlschaos durch die erste Liebe, Experimentieren mit Alkohol und Drogen, sinkende Schulleistungen, das Kinderzimmer ein Biotop, Partys, Freunde, Klamotten und Haarstyling sind plötzlich wichtiger als Aktivitäten mit der Familie. Und dennoch sind das elterliche Engagement und der Rückhalt wichtiger denn je, für viele aber auch schwieriger denn je. Tipps und Unterstützung zur Bewältigung der "Problemzone Pubertät" erhalten Eltern beim Kurs "Hilfe, mein Kind pubertiert!". Der Kurs umfasst sieben Abende zu je zweieinhalb Stunden und startet am Montag, 18. März. Veranstaltungsort ist das evangelische Gemeindezentrum "Elia & Co" in Coburg. Anmeldeschluss ist am Montag, 11. März. Anmeldung und Information bei Anja Kastler, Telefon 09561/2771-733, E-Mail: erziehungsberatung@diakonie-coburg.org, oder bei Maciej Danko, E-Mail: danko@ejott.de. Das Informationstreffen findet am Montag, 25. Februar, ab 19 Uhr im Gemeindezentrum "Elia &Co" mit der Möglichkeit statt, sich anzumelden. red