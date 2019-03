Elternkurs: Fit für Kids

Die Geschwister-Gummi-Stiftung lädt am Donnerstag, 4. April, um 19.30 Uhr ein zu einem "Fit für Kids"-Abend unter dem Titel "Hinfallen, aufstehen, Krone richten" in den Familientreff der Geschwister-Gummi-Stiftung, Negeleinstraße 5. Dass hinfallen, aufstehen und weitergehen zum Laufen lernen dazugehört, weiß man. Was aber brauchen Kinder heute, um gut durchs Leben zu gehen und den Herausforderungen des Lebens, unserer Welt mit all ihren Chancen und Risiken begegnen zu können? Diese Fragen werden unter Leitung von Katrin Gnamm, Dipl.-Sozialarbeiterin und Tutorin für Soziale Arbeit an der Hochschule Coburg,, thematisiert. Anmeldung unter www.gummi-stiftung.de oder Tel. 09221/92920.