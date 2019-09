Elterngruppe für "hochbegabte Kinder"

Die Elterngruppe Coburg der DGhK-Bayern veranstaltet regelmäßig Aktionen für Kinder und ihre Familien. Bereits am Freitag, 20. September, gibt es eine Führung, diesmal durch die Regiomed Klinik in Neustadt mit anschließendem Besuch des Freizeitparks Villeneuve-sur-Lot. Am Freitag, 27. September, findet das erste Elterntreffen nach der Sommerpause statt. Diese monatlichen Treffen sind offen für Eltern und alle weiteren Personen, die sich zum Thema Hochbegabung informieren oder austauschen wollen. Informationen zu allen Veranstaltungen bei Dietmar Pongratz unter coburg@dghk-bayern.de. red