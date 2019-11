Elternbeiratswahl im "Vogelnest"

Kürzlich waren die Eltern der Kindertagesstätte Vogelnest zum Elternabend mit Einführung des neuen Elternbeirates eingeladen. Zunächst ging es um den Hund, genauer gesagt um "Jackson". So heißt das neue tierische Teammitglied in der Kita. Nach erfolgreicher Ausbildung nimmt er nun am Kitaleben teil. Halterin, stellvertretende Kitaleitung und Gruppenleiterin Martina Störzer informierte die Eltern über ihre Ausbildung und die tiergestützte Therapie in der Einrichtung. Der neue Beirat formiert sich aus 16 Elternvertretern. Die Vorsitzende Manuela Herold wird von Colin Amerson als 2. Vorsitzender unterstützt. Das Amt des Schriftführers hat Iris Birger. Pressewart ist Doris Hoffmann. Weitere Mitglieder sind René Gagel, Andreas Dück, Michelle Amerson, Thomas und Yvonne Kohlase, Christin John, Anna Bergner, Natascha Lachner, Julia Eckardt, Nadine Kraus, Simone Ratajczak und Miriam Tischer-Arlt. red