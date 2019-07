Elternbeirat schenkt der Kita St. Hedwig eine Holzeisenbahn

Nicht nur das Schuljahr, sondern auch das Kindergartenjahr neigt sich dem Ende zu. In diesen Tagen finden in den katholischen Kindertagesstätten in Höchstadt die Abschlussgottesdienste statt. Dabei werden besonders die Kinder verabschiedet, die in die Schule entlassen werden. Für sie besteht allerdings noch die Möglichkeit, in den Hortangeboten oder in den schulischen Mittagsbetreuungen, die von den katholischen Kitas getragen werden, ihrer vorschulischen Einrichtung verbunden zu bleiben. Die Schulkinder, die die Grundschulen verlassen, können aufgrund der Betriebserlaubnis nicht länger in Hort oder Mittagsbetreuung einer Kita bleiben und werden deshalb ebenfalls verabschiedet.

Eine besondere Gabe erhielt die Kita St. Hedwig. Nach dem Abschlussgottesdienst präsentierte der Elternbeirat ein großes Geschenk für die Kinder. In den Außenanlagen befindet sich nun eine große Holzeisenbahn. Die scheidende Elternbeiratsvorsitzende Medina Kern übergab die gelungene Überraschung an Dekan Kilian Kemmer und an die Leiterin Beate Gehr, die sich im Namen der Kinder bedankten. Ein besseres Dankeschön konnten die Kinder nicht zum Ausdruck bringen als die sofortige Eroberung und Nutzung der Geschenke. LM