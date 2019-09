Der Elternbeirat der Grundschule Rauhenebrach veranstaltet am Sonntag, 6. Oktober, einen Kinderkleiderbasar (Kindersachen, Spielzeug). Der Erlös geht an die Schüler der Grundschule in Untersteinbach. Anmeldung für die Verkaufstische erbittet der Elternbeirat bis zum 30. September unter der Rufnummer 0162/9447599 (16 bis 19 Uhr). Der Aufbau erfolgt am 6. Oktober ab 13 Uhr. Der Basar findet von 14 bis 16 Uhr in der Grundschule statt. red