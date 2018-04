Elternbeirat hilft Kindern

Mütter und Kinder der Vestenbergsgreuther Kita "Greuther Wichtel" überreichten vor einiger Zeit eine Spende über 300 Euro an die Kinder und Mitarbeiter des Kinder- und Jugendheimes in Geesdorf.

"Uns war es wichtig, dass das Geld in den richtigen Händen landet. Davon konnten wir uns vor Ort in Geesdorf bei der Übergabe der Spende überzeugen", brachte es die Vorsitzende des Elternbeirates, Silke Raber, auf den Punkt.

Im Kinder- und Jugendheim Geesdorf werden Kinder und Jugendliche, die vorübergehend aus ihrem familiären Umfeld herausgenommen werden müssen, unter sozialpädagogischer Leitung betreut. Die neun Mädchen und Jungen wohnen mit ihren Betreuern wie eine große Familie zusammen und besuchen die Schule. Die überreichte Spende soll für einen Ausflug verwendet werden.

Der gespendete Betrag stammt zum Teil vom St. Martins-Umzug - der restliche Verkaufserlös vom 11. November kommt der Kindertagesstätte selbst zugute. Außerdem wurde am 14. Dezember zum ersten Mal ein Adventscafé vom Elternbeirat organisiert, an dem alle Eltern bei Kaffee und Kuchen ein paar schöne und besinnliche Stunden im Kindergarten verbringen konnten. Die Einnahmen aus der dort aufgestellten Spendenbox stockten den Betrag auf.

Sabine Heubeck