Die evangelische Kirchengemeinde Maroldsweisach teilt mit, dass der Elternabend zur Anmeldung für den neuen Präparandenkurs (Jahrgänge 2006 sowie 2007), der im Herbst startet und im Jahr 2021 konfirmiert wird, am Dienstag, 17. September, stattfindet. Beginn ist um 19 Uhr in der "Arche". Es ergeht Einladung an die Eltern.