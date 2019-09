Ein Elternabend zur Vorbereitung auf die Erstkommunion 2020 findet am kommenden Montag, 30. September, im katholischen Pfarrheim in Bad Brückenau statt. Beginn ist um 20 Uhr. Alle Eltern, deren Kinder die 3. Jahrgangsstufe im laufenden Schuljahr besuchen, sind dazu eingeladen. Wer bei diesem Termin verhindert ist, setzt sich mit dem Pfarramt Bad Brückenau, Tel.: 09741/2333 oder dem Pfarramt Kothen, Tel.: 09748/208, in Verbindung. sek