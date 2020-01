Hammelburg 23.01.2020

Elternabend zur Einschulung

In der Aula der Grundschule am Mönchsturm findet am Donnerstag, 30. Januar, ein Elternabend zum Thema: "Wie gelingt ein kinderleichter Schulstart?" statt. Beginn ist um 19.30 Uhr. sek