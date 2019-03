Elternabend: Handy und Smartphone

Heute Abend findet um 19 Uhr im Familienstützpunkt der kath. Kindertagesstätte "St. Anna" ein Vortrag zum Thema "Medien in der Familie: Handy und Smartphone" statt. Ein eigenes Handy oder Smartphone? Neben mobilem Telefonieren und Nachrichtenschreiben bietet es viele weitere interessante Funktionen wie Internet, Spielen, Musikhören, Fotografieren und Filmen. Im Laufe ihrer Grundschulzeit bekommen viele Kinder ein eigenes Mobiltelefon, das dann oft zu einem Konfliktthema in der Familie wird. Gemeinsam werden die Teilnehmer der Frage nachgehen, wie Kostenfallen für Kinder vermieden werden können und was Eltern bei problematischen Inhalten, Belästigungen oder Datenmissbrauch tun können. Wie man sein Kind im Umgang mit dem Handy oder Smartphone begleiten und fördern kann, ist zentrales Thema des Elternabends. Der Elternabend wird vom Medienpädagogischen Referentennetzwerk Bayern durchgeführt, einem Angebot der Stiftung Medienpädagogik Bayern. red