Elternabend für Firmung in Verklärung Christi

Einladung ergeht zum Elternabend auf die Vorbereitung der Firmung 2019 in Verklärung Christi in Forchheim. Er findet statt am Dienstag, 5. Februar, um 19 Uhr im Pfarrzentrum Verklärung Christi, Jean-Paul-Straße 4, in Forchheim. Eingeladen sind Jugendliche ab dem Geburtsjahr 2003 bis 2005, die noch nicht gefirmt sind. Am Elternabend werden die Jugendlichen und Eltern über die Vorbereitung informiert, welche unmittelbar danach beginnt, und angemeldet. red