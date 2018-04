Elternabend "Freiheit - Grenzen - Regeln"

Das Mütterzentrum Ebermannstadt lädt für Montag, 16. April, zu einem Elternabend rund um das Thema "Freiheit - Grenzen - Regeln" ein. Referentin des Abends ist die zertifizierte "KESS"-Referentin Silke Hümmer von der Katholischen Erwachsenenbildung im Landkreis Forchheim. "KESS" ist ein Konzept mit lebensnahen Erziehungskursen und -angeboten. In den etwa eineinhalb Stunden geht es um den Umgang mit Freiheit und Grenzen, um Familienregeln und Abkühlphasen für alle Beteiligten. Anmeldung sind noch bis Mittwoch, 11. April, möglich. Der Elternabend beginnt um 20 Uhr und findet im Mütterzentrum Ebermannstadt in der Feuersteinstraße 11 statt. Weitere Infos und Anmeldung via E-Mail an familienstuetzpunkt@muetterzentrum-ebermannstadt.de oder telefonisch unter 0151/56042210. red