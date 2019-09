Eltern werden an drei Abenden informiert

"Auf einmal ist alles anders" - unter diesem Titel veranstaltet die Erziehungs- und Familienberatungsstelle des Diakonischen Werkes drei Informationsabende für Eltern. Am Dienstag, 8. Oktober, ist das Thema"Situation der Eltern", am Dienstag, 5. November, gibt es rechtliche Informationen durch Bettina Lesch-Lasaridis, Fachanwältin für Familienrecht, und am Dienstag, 3. Dezember, geht es um die Situation der Kinder. Die Infoabende finden alle im "Dialog" statt und beginnen jeweils um 19 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos. Um Anmeldung im Sekretariat der Erziehungs- und Familienberatungsstelle unter Telefon 09561/2771733 bis Freitag, 4. Oktober, wird gebeten. red