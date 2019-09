Die Volkshochschule Ebern bietet am 2. Oktober einen "Weltentdecker-Kurs" für Kinder von eineinhalb bis zwei Jahren und ihre Eltern an. In dem elfstündigen Turnkurs wird gesungen, getanzt, gekrochen, gesprungen, geschlichen und gerannt. Die Kursleitung übernimmt Nicole Egglseder. Start ist am Mittwoch, 2. Oktober um 10.30 Uhr in der Grundschule in Rentweinsdorf. Anmeldungen unter www.vhs-hassberge.de oder unter 09531/6463. red