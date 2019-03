Eltern spendieren Trikots

Die Zeiten, in denen sich die Mannschaften der Grund- und Mittelschule Marktleugast für Sportwettkämpfe von ortsansässigen Vereinen Trikots ausleihen mussten, gehören der Vergangenheit an. Elternbeiratsvorsitzender Marc Hartenberger übergab zwei komplette Sätze mit insgesamt 20 hochwertigen Sporttrikots an die Rektorin Annette Marx.

Die Trikots sind mit dem neuen Schullogo "Gemeinsam lachen, leben und lernen" bedruckt. Bei der Übergabe waren auch die beiden Elternbeiräte Kerstin Pittroff und Anja Vogel anwesend. Klaus-Peter Wulf