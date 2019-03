Eltern melden Erstklässler an

Die Schulanmeldung für die künftigen Erstklässler des Schulsprengels der Sinnberg-Grundschule findet am Mittwoch, 20. März, für das Schuljahr 2019/2020 statt. Eltern aus Bad Kissingen (Kernstadt), Winkels, Hausen und Kleinbrach melden ihre Kinder in der Zeit von 10 bis 17 Uhr in der Grundschule an. Anzumelden sind alle Kinder, die bis zum 30. September 2019 mindestens sechs Jahre alt sind. Alle im Anmeldeblatt gemachten Angaben sind durch Vorlage des Stammbuches der Familie, oder der Geburtsurkunde, gegebenenfalls der Nachweis des Sorgerechts und der Bescheinigung des Gesundheitsamtes zu belegen. sek