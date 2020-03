Eltern können Kitas vorschlagen

20 Kitas und Bündnisse hoffen aktuell auf einen Platz auf dem Treppchen beim Deutschen Kita-Preis 2020. Während die Finalisten des aktuellen Durchgangs der Jury-Entscheidung entgegenfiebern, können Eltern ihre Kindertagesstätte schon jetzt für den Deutschen Kita-Preis 2021 vorschlagen. Darauf weist die Bundestagsabgeordnete Silke Launert (CSU) hin. Die Bayreutherin ruft alle Eltern und Interessierte dazu auf, preiswürdige Einrichtungen und Initiativen vorzuschlagen, "die kontinuierlich an der Qualität der frühen Bildung in ihrer direkten Umgebung arbeiten und dabei das Kind in den Mittelpunkt ihrer Bemühungen stellen". Zudem spielten Mitwirkungsmöglichkeiten von Eltern und Kindern sowie die Zusammenarbeit mit Partnern vor Ort bei der Auswahl der Gewinner eine wichtige Rolle.

Überall in Deutschland würden Menschen hart daran arbeiten, dass Kinder gut aufwachsen können - und viele von ihnen hätten ebenfalls eine Auszeichnung verdient. Bis zum 14. Mai dürfen Interessierte ihre Empfehlung unter www.deutscher-kita-preis.de abgeben. Die Organisatoren werden den Kitas dann die Bewerbungsformulare zusenden und sie zur Teilnahme an dem Wettbewerb ermutigen. red