Eltern kochen mit ihren Kleinkindern

Viele Eltern scheuen davor zurück, kleine Kinder in die Küche zu lassen. Doch durch das Mithelfen beim Kochen können Kinder aber viel lernen, ihre Motorik und Koordination trainieren und bekommen einen anderen Bezug zu Lebensmitteln. Diätassistentin Martina Edelmann hält am Freitag, 27. September, von 14.30 bis 17.30 Uhr im Auftrag des Netzwerkes Junge Familie mit Kindern einen Kurs für Eltern und Zwei- bis Dreijährige unter dem Motto "Kinder an die Töpfe!". Treffpunkt zum Kurs ist die Lehrküche der Luitpoldklinik Heiligenfeld.

Weitere Informationen und Anmeldung im Internet unter www.aelf-ns.bayern.de/ernaehrung/familie oder

www.weiterbildung.bayern.de sek