Elsner ist Europameister

JAuf dem Punkt Topform - Frank Elsner vom SV Bergdorf-Höhn/Team Land Rover hatte sich akribisch auf seinen diesjährigen Hauptwettkampf vorbereitet. In Johannesbad (Janzke Lazne) im Riesengebirge fanden die diesjährigen Europameisterschaften im Berglauf statt.

Vom Kurzentrum in Johannesbad ging es 8,6 Kilometer bergan auf den Schwarzberg (1299 Meter). Dort war das Ziel unterhalb des Aussichtsturmes, 650 Höhenmeter waren zu bewältigen mit Steigungen von zwölf Prozent. Bei idealen Lauftemperaturen schickte der Starter das große Starterfeld mit Läuferinnen und Läufern aus 17 Nationen auf die Reise.

In Topform ging der Höhner Frank Elsner - von seinen Freunden aufgrund seiner kanadischen Wurzeln auch "Canadier" genannt - das schnelle Anfangstempo mit. Bis Kilometer vier lag er noch auf Platz 1 in seiner Altersklasse, dann musste er den späteren Sieger ziehen lassen. Auf den letzten Kilometer mobilisierte er nochmals alle Kräfte und lief nach herausragenden 46:28 Minuten freudestrahlend als Vize-Europameister die Ziellinie. Kurz danach begann das große Rechnen und es kam noch besser - der "Canadier" Europameister in der Mannschaft vor Tschechien und dem Team aus der Slowakei. Sein Vereinskollege Michael Wolter startete ebenfalls bei dieser Meisterschaft und finishte am Ende auf einen starken 13. Platz in der M 65 in 58:49 Minuten. Dieser Triumph des Höhner Berglaufteams wurde mit den vielen Fans ausgiebig gefeiert. rs