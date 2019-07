Elsendorfer Blaskapelle erkundet Thüringen

Alle zwei Jahre bietet die Blaskapelle Elsendorf einen Ausflug für alle aktiven Musiker an. Diesmal führte die Reise nach Thüringen. Am ersten Reisetag begab man sich nach Oberhof. Nach einer Stadtführung und dem Besuch der bekannten Sportstätten stand als Höhepunkt des Tages noch ein Biathlonschießen auf dem Programm. Dort wurde der beste Schütze der Reisegruppe ermittelt. Am zweiten Tag stand der Besuch der Wartburg an. Im Anschluss wurde auf dem Marktplatz in Eisenach ein Standkonzert gespielt, was den Musikern sehr großen Zuspruch der Bevölkerung einbrachte. Es folgte eine Stadtführung durch Eisenach. Auf der Heimreise wurde noch das Meeres-Aquarium in Zella- Mehlis besucht. red