Else Pittroff feierte ihren 90. Geburtstag

Nicht bei jedem singt der Pressecker Dreigesang (Pfarrer Siegfried Welsch, Bürgermeister Siegfried Beyer und Kreisrat Erhard Hildner) ein Ständchen. Für Else Pittroff hielt es Pfarrer Welsch anlässlich ihres 90. Geburtstages aber für angebracht, im Reichenbacher Burschenheim "Viel Glück und viel Segen" anzustimmen und die weiteren offiziellen Gratulanten zu animieren, im Kanon mitzusingen.

Else Pittroff war einst die erste Kommandantin einer Feuerwehr im Landkreis Kulmbach und hatte ihre Feuerwehrfrauen von damals ebenfalls eingeladen. Damals brachte sie in Elbersreuth zum Beispiel das Kriegerdenkmal in Ordnung, wenn sie Handlungsbedarf sah. Und nachdem sie Ende der 1980er Jahre nach Reichenbach umgezogen war, half sie, das familiäre Unternehmen in der Landschaftspflege aufzubauen. Hier lebt sie nun in einem Vier-Generationen-Haus. Drei Kinder hat sie geboren, inzwischen sieben Enkel, 13 Urenkel und einen Ururenkel. Und auch heute noch hält die Jubilarin die Fäden in ihrem Umfeld zusammen. Klaus Klaschka