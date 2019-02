Elsaer Feuerwehr ist gut ausgebildet

Die aktiven und passiven Mitglieder der Feuerwehr Elsa trafen sich zu ihrer Hauptversammlung im Elsicher Dorfhaus. Die gesamte Führungsriege des Unterkreises zwei sowie der stellvertretende Landrat Rainer Mattern und Ortssprecherin Nele Grams und Vertreter der örtlichen Vereine nahmen daran teil.

Die Ehrung von langjährigen aktiven Feuerwehrkameraden, die im Mittelpunkt der Versammlung stand, führte Rainer Mattern durch. Die Ehrung gebühre der gesamten Wehr, da immer alle Kameraden zusammenarbeiteten, sagte Mattern. 25 und sogar 40 Jahre Dienst seien eine große Leistung, sagte er. Mattern: "In 40 Jahren musste ein immenses Pensum an Fort- und Weiterbildung bewältigt werden." Er überbrachte Grüße vom Landrat Sebastian Straubel und dem gesamten Kreistag. Die Feuerwehr gehöre zur Dorfgemeinschaft und kümmere sich nicht nur um Löschen, Retten und Bergen, sagte Mattern.

Das Ehrenzeichen in Silber heftete Rainer Mattern Stefan Wölfert für 25 Jahre Dienst in der Feuerwehr Elsa an. Kreisbrandmeister Detlef Schoder sagte, Wölfert sei eine tragende Säule der Aktiven. Wölfert brachte sich im Verein auch als Schatzmeister ein und ist seit 1999 der Vorsitzende des Feuerwehrvereins.

Für 40 Jahre aktiven Dienst zeichnete Rainer Mattern den Oberfeuerwehrmann Udo Kutzer aus. Dieser erhielt das goldene Ehrenzeichen und eine Urkunde, unterzeichnet vom Innenminister Joachim Herrmann. Die Laudatio verlas wieder Detlef Schoder. Kutzer sei ein pflichtbewusster Kamerad. Darüber hinaus überreichte Rainer Mattern ein Dankschreiben vom Bayerischen Innenminister Herrmann mit einem Gutschein für einen einwöchigen Erholungs-Aufenthalt im Feuerwehrheim St. Florian in Bayerisch Gmain. Für beide Geehrten gab es ein Geschenk vom Verein.

Für die Treue in der aktiven Wehr bedankte sich Bürgermeister Tobias Ehrlicher bei den Geehrten. Die Jugend könne sich die beiden als Vorbilder nehmen. Er wisse, dass sich die Wehr ein Feuerwehrauto wünsche, sie müsse sich allerdings noch etwas gedulden. Scherzhaft sprach er von einem soliden Kassenbestand, Genaues nannte er nicht. Aber er sei sich sicher, so Ehrlicher, dass sich der Verein davon schon fast selbst ein Fahrzeug leisten könne.

Auf das Vereinsgeschehen blickte Vorsitzender Stefan Wölfert zurück, er hatte auch die aktuellen Daten parat. Der Verein hatte zum Ende des vergangenen Jahres 100 Mitglieder, davon seien 72 passiv und 28 aktiv.

Auch Kommandant Steffen Pertsch blickte auf das vergangenen Jahr zurück. Die Wehr setze sich aus 22 Männern und einer Frau zusammen, sagte er. Innerhalb der Wehr seien zwölf Kameraden als Atemschutzträger ausgebildet. Die Jugendgruppe bildeten fünf Anwärter, die von den Jugendwarten Markus Müller und Mike Morgenroth geführt würden. Die Anwärter würden alle 2020 volljährig und träten dann hoffentlich in die aktive Wehr ein. Damit kein "Loch" bei der Jugendwehr eintritt, soll um Nachwuchs geworben werden.

Ein skurriler Einsatz war laut Pertsch die Rettung einer Katze aus einer Güllegrube. Er betonte, dass die Zusammenarbeit sehr gut klappe. Auch die Idee einer Kleiderkammer sollte weiter verfolgt werden. Der hohe Ausbildungsstand könne sich sehen lassen, meinte der Kommandant. Am Ende seines ausführlichen Berichts dankte er den Jugendwarten, der Mannschaft, der Vereins- und Landkreisführung sowie der Stadt Bad Rodach mit Bürgermeister Tobias Ehrlicher.

Der bisherige Jugendleiter Markus Müller berichtete, die fünf Jugendlichen hätten 21 verschiedene Übungen absolviert, am Jugendleistungsmarsch teilgenommen, die Deutsche Jugendleistungsspange und den Wissenstest abgelegt, sie hätten beim Kreisjugendzeltlager und beim Berufsfeuerwehrtag sowie bei einer Großübung mit Jugendfeuerwehren aus Bad Rodach mitgemacht. Die Jugend übernimmt als erster Leiter Mike Morgenroth mit Unterstützung von Markus Müller und den Kommandanten der aktiven Wehr. In diesem Jahr findet der Tag der Jugendfeuerwehren des Landkreises Coburg am 14. September in Elsa statt, wofür Mike Morgenroth um Mithilfe bat.

Kreisbrandrat Manfred Lorenz gratulierte den Geehrten und sprach von Vorbildern für die Jugend. "In Elsa läuft alles sehr gut, so dass ich der Meinung bin, dass das hohe Niveau gehalten wird. Das gute Miteinander ist lobenswert", sagte Lorenz. Kreisbrandinspektor Stefan Püls schloss sich den Wünschen an. Er versicherte, dass der Bürgermeister nicht an das Geld des Vereins wolle, die Stadt erfülle die Wünsche der Feuerwehren im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Detlef Schoder plädierte für den Aufbau einer Kinderfeuerwehr, denn es gebe nur eine im Unterkreis zwei. Werbung dafür könne mit dem Anhänger der Kinderfeuerwehr gemacht werden. Dieser enthalte viel Material zur Ausbildung. Karin Günther