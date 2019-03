Elmar Döll stellt in Galerie Form+Farbe aus

Der Stettener Künstler Elmar Döll stellt in der Galerie Form+Farbe in Bad Brückenau aus. Die Ausstellung steht unter dem Motto "Brückenschlagen". Man könnte es noch ergänzen mit "Kontraste - Gegensätze ..." oder "Fakten, Fiktionen, Wahrheit, Unwahrheit ..." oder einfach: "Das Leben". Die Vernissage findet am Sonntag, 10. März, um 17 Uhr statt und ist für jeden geöffnet. Die Ausstellung selbst dauert bis 14. April und ist jeweils samstags und sonntags von 15 bis 18 Uhr geöffnet. sek