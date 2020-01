Ellertaler SPD stellt ausgewogene Liste auf

Zehn Frauen und zehn Männer: Mit einer ausgewogenen Kandidatenliste geht die Ellertaler SPD in den Kommunalwahlkampf. Die Liste, die von "Mr. Basketball" und SPD-Fraktionschef Wolfgang Heyder und der Konrektorin und Schulbuchautorin Susanne Bonora angeführt wird, wurde auf der Mitgliederversammlung in der ASV-Gaststätte "Bei Panos" in Naisa einstimmig beschlossen.

SPD-Ortsvereinsvorsitzender Thomas Pregl zeigt sich in der Pressemitteilung mehr als zufrieden. "Wir haben starke Persönlichkeiten auf der Liste, alle bisherigen Gemeinderatsmitglieder sind wieder dabei. So auch unser stellvertretender Bürgermeister Klemens Wölfel und Wolfgang Puff." Ziel sei es, das eine oder andere Mandat mehr zu gewinnen. "Und das sollte auch möglich sein - wir sind in den Ortsteilen gut vertreten. Und Kommunalwahlen sind auch immer Persönlichkeitswahlen!"

In der Versammlung wurde positiv aufgenommen, dass mit Maximilian Schmidt, Christa Sauer, Urte Pautz, Jannik Pautz und Irene Pregl (als Nachrückerin) auch Nichtmitglieder auf die Liste gingen und sich vor Ort engagieren wollen. Ortsvereinsvorsitzender Pregl: "Die Stimme der sozialen Gerechtigkeit sollte auch künftig im Gemeinderat stark vertreten sein!" red