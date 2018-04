Elise Tröbs spendet zu ihrem "95." für den Kinderspielplatz 1000 Euro

Auf 95 Jahre Zeitgeschichte kann Elise Tröbs zurückblicken: Zwei Weltkriege, die Zeit des Nationalsozialismus, die Gründung der Bundesrepublik, der Fall der Mauer, die Wiedervereinigung, das Wirtschaftswunder und die Weltwirtschaftskrise sowie unzählige weitere politische und gesellschaftliche Ereignisse - alle diese historischen Meilensteine hat die zauberhafte alte Dame miterlebt. Dabei käme beim Betrachten der liebenswerten Seniorin wohl niemand ernsthaft auf die Idee, dass diese bereits sage und schreibe 95 Lenze zählt.

Elise Tröbs wurde - wie auch ihr leider schon verstorbener Ehemann Heinrich Tröbs - bereits in Ebersdorf geboren. Beide blieben ihrem Heimatort ein Leben lang treu. Ein ganzes Berufsleben lang - bis zu ihrem wohlverdienten Ruhestand - arbeitete die Jubilarin vor Ort in der Hemdenfabrik. Noch immer erledigt sie viele Dinge des täglichen Lebens selbst. Auch der Haushalt geht ihr noch gut von der Hand. Zu ihrem Ehrentag hat sie sogar eine Torte für ihre Besucher gebacken.

Die Ebersdorferin ist eine begeisterte Halma-Spielerin. Zweimal die Woche besucht sie ihr Neffe Reinhard Söllner, um dann gemeinsam einige Partien zu spielen. Ihr größtes Hobby ist die Gartenarbeit, die sie mit großer Hingabe ausübt. Nachdem sie immer etwas in Angst lebte, dass ihr Garten nach einem Wolkenbruch überflutet werden könnte, ist sie nun glücklich, dass entlang ihres Grundstückes zum Krummen Weg seitens der Stadt eine Mauer realisiert wurde. Hierfür gilt ihr großer Dank Bürgermeister Timo Ehrhardt für das Einhalten des ihr gegebenen Versprechens wie auch Bauhofleiter Claus Lindig für seinen großen Einsatz. Aus Dankbarkeit war es ihr ein Herzensanliegen, den Kinderspielplatz in Ebersdorf mit einer Geldspende von 1000 Euro zu bedenken.

Die Spende überreichte sie 2. Bürgermeisterin Eva Jahn, die sich beim Geburtstagsbesuch vollkommen überrascht und gerührt angesichts dieser großherzigen Geste zeigte. Sie versicherte, dass das Geld für den vorgesehenen Verwendungszweck eingesetzt werde. Die Segenswünsche des Landkreises Kronach entrichtete stellvertretender Landrat Bernd Steger, der die Jubilarin ebenfalls beschenkte. In die große Gratulantenschar reihte sich auch Pfarrer Johann Beck ein, der wie üblich ein Geburtstagslied mit den Besuchern anstimmte. Damit machte er der Jubilarin eine besondere Freude, zumal sie selbst früher eine aktive Sängerin im Gesangverein Ebersdorf war. hs