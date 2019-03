Elisabeth Wengert will sich "im Alter nicht hängen lassen"

Der feste Wille, sich noch möglichst lange fit zu halten und selbstständig zu bleiben, sind bei der 90-jährigen Elisabeth Wengert verankert: "Ich bin froh und dankbar, dass ich noch allein essen kann und nicht gefüttert werden muss, dass ich mich anziehen und meine Hobbys (Sticken, Häkeln und Mandalas Ausmalen) pflegen kann. Aber man muss selber etwas dafür tun und darf sich gerade im Alter nicht hängen lassen."

Sie hat selbst 30 Jahre lang am Erlanger Klinikum im sogenannten Bettenhaus in der Pflege gearbeitet und lebt schon seit 1998 im Caritas-Heim St. Elisabeth in Forchheim.

Die Jubilarin hat nie geheiratet, wohnte schon während ihres Berufslebens im Schwesternheimund wollte, nachdem sie mit 61 in Rente gegangen war und auch einige Jahre eine Wohnung im Haus ihres Bruders in Baiersdorf hatte, lieber wieder die Atmosphäre einer größeren Gemeinschaft. Anfänglich hat sie sich dort noch als Postausträgerin nützlich gemacht, hat an Ausflügen und Reisen teilgenommen.

Elisabeth Wengert ist oft umgezogen: Geboren wurde sie 1929 in Steinbach am Wald an der Grenze zu Thüringen (Rennsteig). Die Großeltern hatten dort einen Bauernhof mit Kühen, wo Elisabeth später gern die Ferien verbrachte. Ihr Vater arbeitete bei der Bahn und wurde oft versetzt: Zuerst nach Hirschaid, dann nach Mistelbach bei Bayreuth, von dort nach Hersbruck und schließlich nach Baiersdorf, wo er - schon pensioniert - mit Elisabeths jüngstem Bruder das erwähnte Haus baute. Dieser ist vor fünf Jahren gestorben, während die drei älteren Geschwister alle sehr früh ihr Leben verloren: Ein Bruder fiel mit 18 in Russland.

So ist Elisabeth die einzig noch Lebende ihrer Familie. Aber ihre Nichte Sabine Weidler kümmert sich liebevoll um die Tante: Sie war zusammen mit ihrem Mann und ihrer Mutter Olga Wengert, Elisabeth Wengerts Schwägerin, Hauptgratulantin.