Elisabeth Nützel ist seit 70 Jahren Mitglied im BLLV

Vorsitzende Annette Forster Sennefelder freute sich über den guten Besuch der Jahreshauptversammlung des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenkreisverbands und hielt Rückblick auf die Aktionen des vergangenen Jahrs.

Der Vortrag des Chirurgen Jürgen Gröbel von den German Doctors in Sierra Leone "Hilfe zur Selbsthilfe" informierte über die ehrenamtliche Aufbauarbeit der medizinischen Versorgung in Serabu, die Erfahrungen des Arztes bei seinen Aufenthalten in dieser Region und die Maßnahmen zur Verbesserung der Verhältnisse. In astronomischen Gefilden wanderten die Besucher auf der Sternwarte Feuerstein mit Frank Fleischmann. Digitale Unterrichtsorganisation mit der Referentin Monika Faltermeier sollte den aktiven Lehrern Mut machen, sinnvoll zu ordnen. Eine Fahrt in den Landtag nach München und die Begegnung mit Umweltminister Thorsten Glauber sowie der Besuch des Jungen Theaters in Forchheim zum Marionettenspiel "Herr Wolf und die sieben Geißlein" waren ausgesprochene Highlights. Die Vorsitzende sprach aber auch das Problem des akuten Lehrermangels an Grundschulen an.

1400 Lehrkräfte fehlen. Die Zuhörer sahen die "halbherzigen Vorschläge des Kultusministeriums" zur Behebung sehr kritisch. Der BLLV fordert: keine Notmaßnahmen zu Lasten der Beschäftigten und der Bildungsqualität.

19 Mitglieder wurden für ihre langjährige Treue zum BLLV geehrt: für 25 Jahre Angela Carra, Astrid Herold und Karin Mark; 30 Jahre dabei sind Silke Lehner und Angela Seckendorf, 35 Jahre Mitglied sind Karin Albert-Vogel und Ulrich Raab, seit 40 Jahren dabei sind Irene Gottfried und Gudrun Höhn; 45 Jahre hält Erika Müller dem BLLV die Treue und seit 50 Jahren tun das Wolfgang Blos, Renate Hanauer, Brigitte Lang, Ulrike Kaiser, Erwin Neubauer und Georg Schmitt; 55 Jahre sind Joachim Kortner und Rudolf Zenk dabei. Unglaubliche 70 Jahre ist Elisabeth Nützel im BLLV. Ein Ausblick auf die Vorhaben für 2020 rundete die Veranstaltung ab. red