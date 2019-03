Elisabeth Goger will Weinkönigin werden

Elisabeth Goger aus Sand nimmt am Freitag, 22. März, an der Wahl zur Fränkischen Weinkönigin für die Jahre 2019/2020 teil. Sollte sich die junge Sanderin gegen ihre beiden Mitbewerberinnen durchsetzen, so die Gemeindeverwaltung Sand, findet am Samstag, 23. März, ab 16 Uhr für alle Sander Bürger auf dem Kirchplatz ein Sektempfang statt. Anschließend laufen die Besucher im Umzug zur Sport- und Kulturhalle, wo die Feierlichkeiten fortgesetzt werden. Die Gemeinde Sand bittet in diesem Fall die Anwohner des Kirchplatzes sowie der Zeiler Straße, Hauptstraße und Pfarrgasse, ihre Gebäude zu beflaggen. red