Elftklässler freuen sich über 100 Blutspender

Die elfte Klasse der Ausbildungsrichtung Gesundheit der privaten Dr.-Wiesent-Fachoberschule in Eggolsheim organisierte in Zusammenarbeit mit dem Blutspendedienst des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) einen öffentlichen Blutspendetag.

Hier durfte die gesamte Bevölkerung, alle Bürger ab 18 Jahren, darunter auch die Schüler der Fachoberschule und der Berufsfachschule, von 10 bis 17 Uhr in den Räumen der Schule im Lindner-Gebäude Blut spenden. Die Entnahme wurde unter der Beaufsichtigung der Ärzte des BRK durchgeführt.

Für das körperliche Wohlbefinden vor und nach der Blutabnahme hatte die Klasse und deren Lehrerin Dagmar Herzing (Fach Gesundheitswissenschaften) bestens gesorgt. Lebensmittelspenden an diesem Tag kamen von der Laufer Mühle und der Bäckerei Wirth. Wie im letzten Jahr war der Blutspendetag trotz der Aufruhr über das Coronavirus ein voller Erfolg. Insgesamt spendeten 100 Menschen Blut für den guten Zweck, man freute sich vor allem über viele Erstspender.

Täglich werden 2000 Blutkonserven in Bayern benötigt. Nur drei Prozent der deutschen Bevölkerung spenden Blut, in Bayern sind es sieben Prozent. Blutspenden ist wichtig, da viele Blutkonserven für schwierige Operationen oder für die Behandlung von Krebs benötigt werden. Jeder könnte in eine Situation kommen, in der er Blut benötigt. red