Elfriede Stenglein ist Ehrenvorsitzende

Es ist schon außergewöhnlich, dass eine Vorsitzende zur Ehrenvorsitzenden ernannt und auch geehrt wird, aber gleichzeitig weiterhin an der Spitze des Vereins bleibt. So geschehen beim Gesangverein Schwarzach-Schmeilsdorf, dessen Vorsitzende Elfriede Stenglein vor genau 20 Jahren als erste Frau zur Vorsitzenden gewählt wurde und nun diese besondere Ehrung erfuhr.

Der Gesangverein Schwarzach-Schmeilsdorf könne nur deshalb weiterhin bestehen, weil er nach den Worten von Elfriede Stenglein treue Mitglieder hat und die Ortsgemeinschaft mit Leben erfüllt. "Wir wollen die Tradition unserer Vorfahren bewahren und möglichst an die nächste Generation weitergeben, was in unserer schnelllebigen Zeit nicht einfach ist."

Die Geehrten

Bei der Jahresabschlussfeier im Gasthof "Oberer Wirt" gab es außerdem weitere Ehrungen. Für 40 Jahre: Rita Oppelt - sie ist seit 1997 Schriftführerin und seit der letzten Wahl auch stellvertretende Vorsitzende; seit 2002 auch Schriftführerin bei der Sängergruppe Mainleus. Heidi Passing - sie ist seit 1983 Kassierin. Für 60 Jahre: Konrad Biedermann - ein treuer und zuverlässiger Sänger, der immer von Kulmbach aus zur Singstunde und den Veranstaltungen kommt; Hans Schuberth: ebenfalls ein treuer und stets hilfsbereiter Sänger, der von 1967 bis 1973 stellvertretender Vorsitzender des Gesangvereins war.

Zu Ehrenmitgliedern wurden ernannt: Max Bär, Konrad Biedermann und Hans Schuberth.

Die Ernennung zur Ehrenvorsitzenden von Elfriede Stenglein nahm ihre Stellvertreterin Rita Oppelt vor. Sie verwies darauf, dass Elfriede Stenglein am 9. April 1970 Gründungsmitglied des Frauenchores war und danach für drei Jahre die Kassengeschäfte des Frauenchores führte. Von 1975 bis 1983 erledigte Elfriede Stenglein die Kassengeschäfte des Gesamtvereins und von 1983 bis 1987 war sie Zweite Vorsitzende des Frauenchores, von 1987 bis 1989 erweitertes Vorstandsmitglied des Gesangvereins Schwarzach-Schmeilsdorf und in diesem Amt vor allem für die Geburtstags- und Krankenbesuche von Frauen zuständig.

Seit 1989 ist Elfriede Stenglein bis zum heutigen Tag im Amt der stellvertretenden Vorsitzenden und der Vorsitzenden des Gesangvereins Schwarzach-Schmeilsdorf. Damit noch nicht genug, denn auch in der Sängergruppe Mainleus übernimmt Elfriede Stenglein Verantwortung, davon von 1984 bis 2009 als Kassierin und seit 15. Oktober 2009 als Vorsitzende.

Stellvertretende Vorsitzende Rita Oppelt machte in ihrer Laudatio deutlich, dass Elfriede Stenglein nicht nur hinter dem Gesangverein Schwarzach-Schmeilsdorf, sondern auch vor dem Verein mit Einsatz, Disziplin und Stolz stehe: "Seit nunmehr fast 50 Jahren zeigte Elfriede Stenglein einen großen Einsatz für unseren Gesangverein, und seit 20 Jahren steht sie an der Spitze unseres Vereins und opfert viel Zeit und Arbeit. Wieviel, das kann man gar nicht ermessen. Sie sorgt auch zur Singstunde für ein vorgewärmtes Sängerlokal und die Getränke, während die meisten von uns bereits wieder zügig den Heimweg antreten, muss sie alles wieder verstauen und ist immer die Letzte, die zusperrt. Aufgrund ihres großen Einsatzes ernennen wir sie heute zum Ehrenvorstand des Gesangvereins Schwarzach-Schmeilsdorf."

In seinem Grußwort würdigte der Mainleuser Bürgermeister Robert Bosch (CSU) die großartige, ehrenamtliche Arbeit von Elfriede Stenglein und dankte auch den aktiven Sängern für den Fortbestand der Chorarbeit. Werner Reißaus