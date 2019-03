Elfriede Heinlein löst gerne Kreuzworträtsel

Elfriede Heinlein feierte 80. Geburtstag. Die gebürtige Tettauerin heiratete 1957 ihren Alfred. Seit 1966 haben sie ihr Eigenheim in Weißenbrunn, wo sie im Gesellschaftsleben integriert sind. Elfriede Heinlein ist Mutter von drei Töchtern, die neben vier Enkelkindern sowie den Schwiegersöhnen zu den ersten Gratulanten zählten. Auch Bürgermeister Egon Herrmann reihte sich in die Gratulationscour ein. Die Jubilarin ist zwar nicht mehr ganz so gut zu Fuß, erfreut sich aber sonst noch guter Vitalität. Gerne liest sie verschiedene Lektüre und löst mit Vorliebe Kreuzworträtsel. eh