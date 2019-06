Elfriede Bauer 90

Am gestrigen Freitag beging die rüstige Jubilarin Elfriede Bauer ihren 90. Geburtstag. Die "waschechte" Ditterswinderin hatte Kindheit und Jugend in ihrem Geburtsort verbracht und besuchte die örtliche Volksschule. Im jungen Erwachsenenalter konnte sie sich hin und wieder bei Waldarbeitstätigkeiten ein Zubrot verdienen und war stundenweise bei der Post beschäftigt. Jahre später fand sie dauerhafte Anstellung bei den Rummelsbergern in der hiesigen Schlossküche. Mit knapp 14 Jahren wurde sie konfirmiert und konnte bis zum heutigen Tag etliche Jubelkonfirmationen miterleben. Im Herbst 1952 schloss sie mit Heinrich Bauer den Bund fürs Leben und zog in dessen Wohnhaus ein. Aufgrund des frühen Ablebens des Ehemanns war es Elfriede lediglich vergönnt, mit ihm die Silberhochzeit zu begehen. Der Ehe entsprangen die beiden Kinder Dieter und Dagmar, die ebenfalls verheiratet sind und für Nachwuchs sorgten; somit konnte Elfriede Bauer ihren runden Geburtstag mit fünf Enkeln und vier Urenkeln feiern. Offizielle Glückwünsche sprachen der stellvertretende Landrat Oskar Ebert, Bürgermeister Wolfram Thein, Gemeinderat Gerhard Gagel sowie der Ortsgeistliche Wolfgang Scheidel aus. jf