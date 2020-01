Elfjähriges Mädchen stiehlt Nagellack

Eine elfjährige Schülerin wurde am Montag, kurz nach 13 Uhr, in einem Drogeriemarkt in der Hartmannstraße dabei beobachtet, wie sie zwei Fläschchen Nagellack im Wert von 3,30 Euro in ihre Jackentasche steckte und das Geschäft verließ, ohne zu bezahlen. Nach einer Anhörung wurde die Schülerin an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. pol