Elfjährige hilft Kindern

Eine ganz besondere Aktion hatte sich eine elfjährige Schülerin aus dem Landkreis Kronach in der Adventszeit ausgedacht. Lilly Welscher aus Kehlbach bei Steinbach am Wald veranstaltete einen eigenen Weihnachtsmarkt und spendete nun den Erlös an die Geschwister-Gummi-Stiftung in Kulmbach.

Nach dem großartigen Erfolg der vergangenen beiden Jahre, hatte sich die Elfjährige zusammen mit ihrer Patin Marion Büttner entschlossen, am zweiten Adventssonntag wieder einen Weihnachtsmarkt für einen guten Zweck durchzuführen.

Die gesamten Einnahmen in Höhe von 680 Euro hat sie jetzt gespendet. "Ich möchte Kindern damit helfen und eine Freude machen", so die Schülerin stolz bei der Übergabe der Summe an die Geschwister-Gummi-Stiftung.

"Die Spende freut uns sehr. Wir danken ganz herzlich für einen solch außergewöhnlichen und wunderbaren Einsatz. Das ist wirklich etwas ganz Besonderes", so Leo von der Weth, der pädagogische Leiter des Fachbereiches.

Die Geschwister-Gummi-Stiftung ist ein führender Kinder- und Jugendhilfeträger in Nordbayern mit vielen Hilfen, Einrichtungen und Angeboten. Derzeit leben etwa 80 Kinder in verschiedenen Wohngruppen. Daneben werden viele Kinder, Jugendliche und Familien auch ambulant betreut. red