Haßfurt vor 18 Stunden

Elf Wildunfälle werden gemeldet

In der zu Ende gehenden Woche wurden im Dienstbereich der Polizei Haßfurt elf Wildunfälle gemeldet, an denen zehn Rehe und ein Fuchs beteiligt waren. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 10 ...