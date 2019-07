Elf Unternehmen aus dem Landkreis Haßberge streben den begehrten Mittelstandspreis an

Christian Licha Elf Unternehmen aus dem Landkreis Haßberge haben es geschafft, für den "Großen Preis des Mittelstandes 2019" der Oskar-Patzelt-Stiftung nominiert zu werden. Bei einer Feierstunde überreichten Landrat Wilhelm Schneider und Robert Knitt, der Servicestellenleiter Franken der Oskar-Patzelt-Stiftung, die Urkunden an die Vertreter der Firmen.

In die vorletzte Wettbewerbsstufe haben es folgende Unternehmen geschafft: Hans Batzner Gmbh (Ebern), Landbäckerei Gagel (Maroldsweisach), Naturbäckerei Oppel (Rauhenebrach), EnWaT GmbH (Stettfeld), Maintal Konfitüren GmbH (Haßfurt), Stadtwerk Haßfurt GmbH (Haßfurt), Just & Partner Steuerberatungsgesellschaft (Hofheim), Werksitz GmbH W. Milewski (Zeil) sowie Flyerpaket GmbH (Knetzgau), Benkert Dachbegrünung GmbH & Co. KG (Königsberg) und PID Prüfungen/industrielle Dienstleistungen GmbH & Co. KG (Sand).

Der Wettbewerb, der bereits zum 25. Mal stattfindet, steht unter dem Motto "Nachhaltig wirtschaften", wie Landrat Wilhelm Schneider in seiner Ansprache erläuterte. Damit seien Unternehmen gemeint, die weniger auf kurzfristige Quartalsergebnisse und Jahresabschlüsse setzen, sondern an langfristigen Ergebnissen ihres Wirtschaftens interessiert sind und auch dessen Einfluss auf Mensch und Natur überdenken.

Wirtschaftsförderer Michael Brehm und sein Team hatten es sich nicht leicht gemacht und rund 5000 Unternehmen im Landkreis unter die Lupe genommen. 50 davon wurden ausgewählt, die echtes Potenzial für solch eine Ehrung haben. Davon wurden immerhin elf Unternehmen in die engere Auswahl aufgenommen und kamen in die sogenannte Jurystufe. Am 14. September werden bei einer Galaveranstaltung drei Preisträger je Bundesland bekanntgegeben.

In ganz Bayern wurden insgesamt 179 Unternehmen und bundesweit 758 Unternehmen nominiert. Die Juroren bewerten die Unternehmen in den kommenden Wochen nach den Kriterien Gesamtentwicklung, Schaffung und Sicherung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen, Modernisierung und Innovation, Engagement in der Region, Service und Kundennähe.