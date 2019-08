Elf Pferdestärken ziehen den Kirchweihbaum nach Weingartsgreuth

22 Meter lang ist nach Aussage der Kerwasburschen der diesjährige Weingartsgreuther Kirchweihbaum. Obschon die stattliche Fichte nach Meinung einiger Zuschauer um einiges länger schien. Doch der "Baam", den die Kerwasburschen am Samstagnachmittag einholten und aufstellten, war nicht die einzige Attraktion. Gezogen wurde er von elf Pferdestärken, die ein uralter Eicher-Traktor vom Baujahr 1955 frei setzte.

"Zuuu gleich" war das Kommando, das der Baumkappo Klaus Endres bei dem Kraftakt unzählige Male erklingen ließ. Was auch Sinn machte, denn die mit Stangen und Leitern ausgerüsteten Kerwasburschen mussten auf sein Kommando gleichzeitig agieren, um den stattlichen Baum in die Senkrechte zu bringen. Ließ der Baumkappo dann ein "passt scho" hören, war alles bestens.

Unter den Klängen der Weingartsgreuther Musikanten hatten die Kerwasburschen und Kerwasmadli den Baum "ins Dorf gespielt". Aufgestellt wird er alljährlich am Fuße des Kronensaals, der von einer dörflichen Saalgemeinschaft bewirtschaftet wird.

Schlachtschüssel und Fußball

Neben dem Auftakt am Donnerstag mit Schlachtschüssel im Gasthof Weichlein, ging die Kirchweih auch mit etlichen Fußballspielen des FSV und einer Kirchweihparty am Sportgelände einher. Am Samstag gab es im Kronensaal den traditionellen Kerwas-Tanz mit musikalischer Unterhaltung durch die Seitz Bubn. Die Kirchengemeinde feierte mit Festgottesdienst am Sonntagvormittag und dem Kirchweihkaffee am Nachmittag im Schlosshof. Heute lädt der Landgasthof Weichlein um 10 Uhr zum Weißwurst-Frühschoppen ein. Anschließend werden nach altem fränkischen Brauch zusammen mit den Weingartsgreuther Musikanten die "Küchla zamgspielt". Mit Kaffeeklatsch um 14 Uhr und Tanz mit den "Wolpertingern" klingt ab 19 Uhr am heutigen Montag die Kirchweih aus.