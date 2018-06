Elf neue Jäger im Landkreis

Als Seuchenbekämpfer tätig





Neuer Kurs im September



Seit einem Vierteljahrhundert wird nun der Jungjägerausbildungskurs von der Kreisgruppe Haßfurt im Bayerischen Landesjagdverband zur Vorbereitung auf die dreigliedrige Jägerprüfung angeboten. Dabei wurden mehr als 500 Teilnehmer unterrichtet. Elf von ihnen konnten jetzt neu in die Reihen der Jäger aufgenommen werden. Lehrgangsleiter Hermann Langguth - er ist seit der ersten Stunde im Amt -blickte mit Stolz auf diese Zeit und den vergangenen Kurs zurück, wie der Verband mitteilt.Bevor das Signal "Auf zum Essen" von den Jagdhornbläsern geblasen werden konnte, richtete Langguth einige Worte an die frischgebackenen Jäger. Ihr Engagement zeige, dass die Themen Natur, Jagd, Tier und Pflanzenwelt in der heutigen schnelllebigen Zeit nichts an Attraktivität verloren hätten.Mit hohem zeitlichen Aufwand arbeiteten sie mit bei der Bekämpfung von Seuchen und der Eindämmung von invasiven Arten. Als Beispiele nannte der Lehrgangsleiter die Afrikanische Schweinepest , die Wildgänse und den Waschbär. Auch werde in den Revieren versucht, die Schäden für die Forst- und Landwirtschaft in erträglichem Rahmen zu halten. Wie Langguth deutlich machte, ist man hier aber auf die Mithilfe und Unterstützung der Grundeigentümer angewiesen. Großflächige Schläge bis an den Waldrand böten kaum eine Möglichkeit, die Bestände des Schwarzwildes zu reduzieren. Auch das Niederwild habe mit Problemen zu kämpfen. Besonders im Grünlandbereich mit sehr frühen Schnitten für die Silage hätten die Bodenbrüter kaum eine Überlebensmöglichkeit.Der nächste Vorbereitungskurs zur Jägerprüfung steht bereits in den Startlöchern. Er beginnt am Sonntag, 23. September, um 9 Uhr in der Wässernachhalle in Wülflingen mit einer Informationsveranstaltung. Dass die Dozenten der jeweiligen Fächer Spezialisten aus der Kreisgruppe sind, bezeichnete Hermann Langguth als Vorteil gegenüber den bundesweit angebotenen Blockkursen. Zwar sei die Ausbildung zeitlich intensiver, dafür finde sie aber in Verbindung zu Revieren und Jägern der Region statt. Weitere Informationen gibt es unter Telefonnummer 09521/8486. red