Elf Mürschter Leidenschaften

Ausnahmsweise einmal nicht am Mittwoch, sondern am Donnerstag, 21. November, findet das nächste Erzählcafé im Seniorenzentrum St. Elisabeth statt. Roland Brandt zeigt ab 15 Uhr elf seiner "Mürschter Geschichten". Der Drehbuch-Autor hat bekannte Münnerstädter mit ihren Hobbys gefilmt, die oft mehr Leidenschaften als Hobbys sind. Diese fünf- bis sechsminütigen Filme zeigt er teils in Ausschnitten, teils in voller Länge. Vor dem Erzählcafé gibt es Kaffee und Kuchen. tm