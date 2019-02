Super Wetter, tolle Stimmung, spannende Rennen, mit über 600 Teilnehmern ein neuer Starterrekord und eine tolle Organisation. Das waren die wesentlichen und markanten Punkte der Bayerischen Crossmeisterschaft in Kemmern.

Die Läuferinnen und Läufer des Kreises Oberfranken West waren mit ihrer Ausbeute - einmal Gold, fünfmal Silber und fünfmal Bronze - zufrieden. Dazu kommen noch viele Top-Ten- Plätze.

Zum Auftakt schickte der Starter die Seniorinnen W50 und älter auf die schnelle Strecke über 6250 Meter. Christine Schrenker (Dritte W50), Daniela Christ (Zweite W60/beide TV48 Coburg), sowie Sandra Nossek (Vierte W50) und Christa Stöcker (Dritte W 60/beide TSV Staffelstein) erwischten einen guten Tag. Am schnellsten war aber Sabrina Wiercinski vom TSV Sonnefeld mit 28:45 Minuten als Sechste der W35 unterwegs.

Die 48er-Seniorinnen Christine Schrenker, Christine Lieb, Daniela Christ freuten sich über Platz drei der Teamwertung, einen Platz dahinter der TSV Staffelstein. Der Höhepunkt dieser gelungenen Meisterschaft war der Lauf der Männer über 8750 Meter, gleich sechs Runden. Daniel Götz vom SV Bergdorf-Höhn überzeugte mit Rang vier in 27:33 Minuten. Er lief lange Zeit in einer Viererführungsgruppe mit, konnte aber auf den letzten beiden Runden das Tempo der Spitze nicht mehr mithalten. "Ich bin mit Platz vier mehr als zufrieden, denn ich habe mein Lauftraining in den letzten Wochen etwas vernachlässigt, da ich den Trainerschein für Skilanglauf absolvierte", sagte Götz.

Eine echte Überraschung war Platz zwei für das Höhner Trio Daniel Götz, Dominik Mages (11. mit 29:52 Minuten) und Tom Heumann (22. mit 31:34 Minuten) in der Teamwertung.

Im Nachwuchsbereich überzeugte im besonderen Ben Kaufmann von der LG Kronach und Hendrik Herrmann vom TSV Mönchröden. Triathlet Ben Kaufmann lag beim Zieleinlauf nur um Brustbreite hinter dem Meister der M14. Aber auch Hendrik Herrmann überzeugte mit Platz drei in der M15. Mit seinen Vereinskameraden Robert Schäfer und Julian Pomme war es noch Platz fünf in der Teamwertung.

Neuzugang Jürgen Wittmann vom TV 48 Coburg gewann sicher seine Klasse M40 mit 25:44 Minuten im Rennen über 7500 Meter der Klassen M35/40/45 und lieferte sich mit Martin Militzke, ebenfalls TV 48 Coburg (6. der M35) einen packenden Zweikampf, den Wittmann nur um Brustbreite für sich entschied (Foto). Bei der Teamwertung durfte sich das 48er-Trio Jürgen Wittmann, Martin Militzke und Jörg Schaller (10. M35) Silber umhängen.

In der M40 kam noch Platz vier von Alexander Finsel (TV 48 Coburg) hinzu. In der zahlenmäßig am stärksten besetzten Klasse M50/M55 über 6250 Meter freuten sich die Höhner Frank Elsner, Jens Fleischhauer und Andreas Neuwald über Platz drei bei 15 Teams. Langläufer und Triathlet Christian Gründel (TSV Staffelstein) überzeugte über die Mittelstrecke (5000 Meter) mit Platz neun.

Dabei waren noch 17 heimische Teilnehmer/innen in verschiedenen Klassen, die ebenfalls ihr bestes gaben. uz Mehr im Netz www.blv-sport.de