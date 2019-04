Elf Kinder feierten Kommunion

Die Erstkommunion durften am Ostermontag sieben Mädchen und vier Jungen in der Pfarrkirche St. Andreas empfangen. Zusammen mit Pfarradministrator Henryk Chelkowsk, Ministranten, der Leuchsentaler Blasmusik, Eltern und Taufpaten zogen die festlich gekleideten Erstkommunikanten in das Gotteshaus. Während des Gottesdienstes trugen die Kinder das Kyrie und die Fürbitten vor. Musikalisch wurden sie von der Band "Innominata" und der Kirchenorgel begleitet. Nach dem Vaterunser am Altar empfingen die Kinder zum ersten Mal den Leib Christi. Zum Abschluss gab's Rosen für die Paten. Foto: privat