Elektrowerkzeuge sind verschwunden

Ein Unbekannter hat am Donnerstagnachmittag, 5. April, aus einem Firmengebäude in der Peter-Wagner-Straße in Obertheres drei Elektrowerkzeuge im Wert von etwa 1200 Euro gestohlen. Alle Werkzeuge tragen eine Gravur des Eigentümers. Die Polizei in Haßfurt bittet um Hinweise.